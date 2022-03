Ob diese Rinder, Schweine und Hühner wirklich glücklich sind, ist schwer zu sagen. Man kann sie ja nicht interviewen. Doch eines steht fest: dass sie an einem Ort leben, an dem es ihnen jederzeit vergönnt ist, von artgerechter Tierhaltung zu profitieren. Davon kann sich auch die kleine, aber sehr interessierte Gruppe überzeugen, die an diesem Samstagnachmittag Hof Hahlgarten bei Frücht im Rahmen der Klimafasten-Aktion „7 Wochen mit…“ des Evangelischen Dekanats Nassauer Land besucht.