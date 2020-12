Bad Ems

Spune nu Rasismului. Thuaj jo racizmit. Irkçılı?a Hayır de. Sag nein zu Rassismus. Viele Sprachen, ein Ziel: Dem Rassismus die Rote Karte zeigen. Der VfL Bad Ems hat in dieser Saison eine Kampagne gestartet, die schon lange vor der All-lives-matter-Bewegung in den Köpfen und Herzen des Vorstands reifte und in einem beeindruckenden Video jetzt für einen großen Aufschlag sorgte.