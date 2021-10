Die Stadt Nassau, der Arbeitskreis Bergnassau-Scheuern, sowie der „Werbering Nassauer Land“ riefen die Bürger auf, sich an der Aktion „Dein Vormittag für Nassau“ zu engagieren. Dieser jährliche Arbeitseinsatz steht im Zusammenhang mit der Initiative „Nassau blüht auf“. Die Stadt will so für die Zukunft Anreize schaffen, dass sich mehr Einwohner für den Erhalt einer gepflegten Landschaft einsetzen – sowohl in der Stadt Nassau als auch in den Ortsteilen Bergnassau und Scheuern.