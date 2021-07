Eigentlich war die Straße Am Allerheiligenberg gerade erst saniert und mit neuer Straßendecke versehen worden. Das Starkregenereignis vom 29. Juni dieses Jahres aber hat Schäden hinterlassen: Die Straße wurde teilweise unterspült, an einigen Stellen, in Höhe der Zufahrt zur Kita Allerheiligenberg, klaffen Löcher im Asphalt, die nichts Gutes ahnen lassen. Der Stadtrat besprach jetzt, wie vorgegangen werden soll.