Action-Kamera angeschafft: Videos sollen lehrreich sein und Spaß machen:

Die Jugendfeuerwehr Nastätten hat digital aufgerüstet: Sie verfügt seit Kurzem über eine Digital- sowie eine Action-Kamera, um Fotos und Videos machen zu können. Möglich sind so beispielsweise Aufnahmen von Übungen, die im Anschluss gemeinsam analysiert werden können. Das Videomaterial kann Aufschluss darüber geben, was gut gelungen ist und woran noch gefeilt werden kann. Präsenzübungen sind wieder möglich, nach den Sommerferien soll es damit weitergehen. Aber auch in Pandemie-Zeiten hat der Feuerwehrnachwuchs geübt. Nur eben anders, wie Jugendfeuerwehrwart Michael Röhrig unserer Zeitung berichtet.