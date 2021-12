Eine neue Drive-In-Teststelle im Parkplatzbereich der Loreley-Halle in St. Goarshausen geht am Mittwoch, 15. Dezember, in Betrieb. Das teilte die Verbandsgemeinde (VG) Loreley am Dienstag mit. Die VG reagiert damit auf die neuen und verschärften Corona-Beschlüsse, die am Samstag in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten sind und durch die die Nachfrage nach Schnelltests deutlich gestiegen sein dürfte.