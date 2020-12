Rhein-Lahn

Chorgesang in Corona-Zeiten ist mit strengen Hygienevorschriften gar nicht einfach. Längst geht aber auch schon die Angst um, dass nach der Corona-Pause nicht mehr alle Sänger ihren Weg zurück in die Chöre finden. „Manche bleiben schon jetzt weg“, weiß Bettina Scholl, Kreischorleiterin beim Kreis-Chorverband Unterlahn (KCV). Fraglich sei zudem, ob es den Chören in den nächsten Monaten noch gelingt, geeignete Räume zu ergattern. Eine Bestandsaufnahme.