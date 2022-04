Abschlussfeier in Lahnstein: 82 Schülerhaben am Johannes-Gymnasium das Abitur bestanden

„Aber ob 1,0 oder 3,7 – ihr könnt stolz sein auf das, was ihr geleistet habt“, hob Schulleiter Rudolf Loch bei der Abiturfeier hervor, an der auch wieder – erstmals seit zwei Jahren – die Eltern in Präsenz teilnehmen konnten.

Es war ein festlicher Tag, der nach einem Gottesdienst in St. Martin und dem obligatorischen Foto der Abiturientia in der Stadthalle Lahnstein seinen Verlauf nahm: Der akademische Teil mit der Ausgabe der Abiturzeugnisse und den Ehrungen der Preisträger ging nahtlos über in den Abiball, bei dem die Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern und Kollegium die Schulzeit am „Johnny“ Revue passieren ließen und so manche Anekdote erzählt wurde – „the true story“ eben, wie es im Abi-Motto heißt.

Gefeiert wurde selbstredend unter 3 G-Bedingungen, die Schulleiter Rudolf Loch in einem weiteren Sinne betrachtete: „gelernt, geleitet und geliebt“. „Gelernt – Bildung ist immer noch der beste Impfstoff gegen so gefährliche Viren wie Populismus, Verschwörungstheorien, Krieg und Rassismus“, führte er aus. Lerngelegenheiten zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen wie Urteilsfähigkeit, Dialog- und Diskursfähigkeit, Empathie und Fähigkeiten zum Perspektivwechsel gab es auch während Corona in vielfältiger Weise.

„Geleitet wurdet ihr in eurer Schulzeit viel mehr als euch bewusst war“ erläuterte Loch in Bezug auf Schule als Lebensraum, der für die Schüler teilweise intensiver als der familiäre Raum ist. „Wer miteinander lehrt, lernt und lebt, beeinflusst automatisch die Lebens- und Weltsicht und die Werteerfahrung junger Menschen.“ Das dritte G – geliebt stehe für Wertschätzung, Akzeptanz und Angenommensein – und das völlig unabhängig von den Leistungen.

Ganz sicher, dass sich dieses „Johnny-Cash“ in Zukunft auszahlen wird, war auch Biologie- und Englischlehrerin Lisa Becker: „Wie wir alle wissen, geht man in Monopoly mehrfach über Los und profitiert mehr und mehr von dem Erworbenen. Dabei ist das Besondere an eurer Spielvariante, dass es am Ende keine Verlierer, sondern nur Gewinner geben wird. All die Straßen und Häuschen, mit denen ihr nun weiterzieht, werden euch auf eurem weiteren Weg unterstützen.“ Vom Schulträger gab es passend dazu für jeden Abiturienten ein paar bunte Socken.

Für den besten Abiturdurchschnitt wurde Emilia Altmeier ausgezeichnet, sie erhielt ebenso den Philologenpreis Geschichte. Mit dem Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung wurde das unermüdliche Engagement von Noel Bendel gewürdigt. Gemeinsam mit Noel hatte sich Johanna Noß als Schülersprecherin engagiert, sie wurde mit dem Preis des Schulträgers für besonderes Engagement ausgezeichnet.

Caroline Kirsch freute sich über die Auszeichnung für religiöse und soziale Einstellung und Samuel Ide über den Preis für sein langjähriges Engagement im musischen Bereich und den Preis des Altphilologenverbandes. Weitere Preise: Für ihre Leistungen im Fach Chemie wurde Alea Kratz ausgezeichnet, den Biologie-Preis erhielten Alena und Felix Schmelz, den Preis in Mathematik hatten sich Paul Fendel und den Preis in Informatik Marius Seitz erarbeitet.