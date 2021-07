Abschluss in schwierigen Zeiten gemeistert: MDG feiert seine Abiturienten

Der G 8-Abiturjahrgang, den das Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein mit einer kleinen, in der Personenzahl begrenzten, Abiturfeier verabschiedete, war einer der besten Abiturjahrgänge der jüngsten Jahre. Alle Schüler, die zum mündlichen Abitur angetreten waren, haben das Abitur bestanden. Jeder dritte Schüler des Jahrgangs hat eine „1“ als Durchschnittsnote auf dem Abiturzeugnis. Von den 35 Abiturienten haben zwei Schülerinnen die Traumnote 1,0 erreicht. Diese hervorragenden Leistungen des Jahrganges müssen besonders gewürdigt werden, da die Schüler in ihrem letzten Schuljahr durch die Coronabedingungen mit Fernunterricht, Videokonferenzen und geteiltem Unterricht erschwerte Bedingungen hatten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Passend zu den guten Leistungen gab sich der Jahrgang das Motto „ABI-lity, wir gehen, weil wir es können“. Oberstudiendirektorin Christa Keßler, die mit den Abiturienten aufgrund ihrer Pensionierung ebenfalls in die „schulfreie Phase“ gehen wird, konnte dies nur bestätigen. Sie hob das große vielfältige Engagement der Schüler für die Schule hervor. Für den Pädagogischen Austausch Dienst Bonn, kurz PAD, bedankte sie sich bei Familie Wöhner, die über viele Jahre diesen Austausch als Gastgeber für internationale Jugendliche unterstützt hatten. Britta Wöhner nahm stellvertretend für ihre Familie eine Urkunde des PAD entgegen.

Das Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein würde sich wünschen, dass alle Jahrgänge solche Leistungen und gleichzeitig ein vergleichbares soziales Engagement zeigen würden. Das Grußwort des Kollegiums übernahm Claudia Süß, die die Fähigkeiten und Besonderheiten der Schüler hervorhob und sie gleichzeitig daran erinnerte, dass sie sich in einer privilegierten Lebenslage in Deutschland befinden und auch diese Kenntnis im Herzen tragen sollten. Die Abiturienten Leonie Böhm und Yunes Beneich übernahmen das Grußwort für die Schülerschaft, gingen auf kleinere Episoden ein, sprachen vom „Abi-light“ und den wirklichen erschwerten Bedingungen in Coronazeiten und dankten in ihrer Rede auch ihren Lehrern für die Unterstützung.

Nach der Ausgabe der Zeugnisse folgen die Ehrungen. Folgende Schüler wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet: Chiara Freitag und Jutta Wöhner für die besten Zeugnisse des Jahrganges, Leonie Böhm mit dem Preis der Ministerin für Bildung Stefanie Hubig für ihre vorbildliche Haltung und ihren beispielhaften Einsatz für das Marion-Dönhoff-Gymnasium. Yunes Beneich erhielt den Naspa- Schulpreis für seinen außergewöhnlichen Einsatz für das Schulleben am Marion-Dönhoff-Gymnasium. Britta Wöhner und Jutta Wöhner bekamen den Pierre-de Coubertin-Abiturpreis 2021 für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Fach Sport, vor allem im Rope-Skipping.

Lars Weißenfels wurde mit dem Buchpreis des Philologenverbandes für besondere Leistungen im Bereich Geschichte geehrt. Chiara Freitag und Rosi Schmidt wiederum wurden ausgezeichnet mit dem Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker für die jahrgangsbesten Noten im Fach Chemie. Magnus-Leon Müller erhielt einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und den Preis der Mathematik.

Hannah Becker, Britta Wöhner und Jutta Wöhner wurden geehrt für ihr Engagement im Fach Musik sowie bei vielfältigen musikalischen Veranstaltungen der Schule. Die musikalische Umrahmung der Abiturfeier wurde durch die Musiklehrer Christa Böhler (Geige) und Herrn Wolfgang Arneth (Klavier) gestaltet. Zum Abschluss der Feier fand im Innenhof des Marion-Dönhoff-Gymnasiums ein Sektempfang statt, finanziert durch die Nassauische Sparkasse Lahnstein, wie aus der Pressemitteilung des Gymnasiums hervorgeht.