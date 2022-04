Nastätten

Abschluss an Nicolaus-August-Otto-Schule: IGS Nastätten verabschiedet 39 Abiturienten

Ein kleines Jubiläum hatte die Nicolaus-August-Otto-Schule Nastätten in diesem Jahr: Der inzwischen bereits fünfte Abiturjahrgang hat seinen Abschluss an der Integrierten Gesamtschule (IGS) mit gymnasialer Oberstufe gemacht. In der Mehrzweckhalle in Bogel haben die jeweiligen Stammkursleiter den insgesamt 39 Schülerinnen und Schülern das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife im feierlichem Rahmen überreicht.