Abschied von Osterspais guter Stube: Landgasthof Liebeneck schließt nach 23 Jahren

Ein paar Tränchen musste sie sich doch aus dem Augenwinkel wischen, als sie die Türen endgültig abschloss. Kein Wunder, denn es war eine lange, natürlich sehr schöne, bisweilen aber auch stressige Zeit. Zum 31. Januar war Schluss und Heike Grünewald-Kaiser übergab den Gasthof Liebeneck an ihren Nachfolger. Sie legt jetzt erst einmal eine Pause ein, schaut dann, was sie künftig machen will. Den Osterspaiern wird die Wirtin, die immer für sie da war, fehlen. Ihr Nachfolger hat derweil schon Pläne für die Zeit nach dem Lockdown.