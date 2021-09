„Abi Awards“ mit diesem Titel haben sich im Jahr 2002 die Abiturienten des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) in St. Goarshausen geschmückt und einen Stern an der Fassade angeschraubt. An dem kommt Janina Wolf jeden Tag vorbei, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz geht. 19 Jahre nach der erfolgreichen Abschlussprüfung ist sie in den Sommerferien als neue Schulleiterin zurückgekehrt.