Abisause auf der grünen Wiese statt im Ballsaal So feiert der Goethe-Abschlussjahrgang im Auto-Kino

Sicher, es stimmt schon, was Andreas Fischer in seiner Lehrerrede sagte: „Dass es euch verwehrt wurde, euch im Marmorsaal zu präsentieren, ist extrem schade.“ Andererseits: Ohne den vom Coronavirus erzwungenen Verzicht auf die gewohnte Abschlussfeier wären die Abiturienten des Bad Emser Goethe-Gymnasiums niemals in den Genuss einer zwar weniger unbeschwerten, dafür aber umso außergewöhnlicheren Alternative gekommen: Statt im altehrwürdigen Kurhaus fand die „Abisause“ auf der grünen Wiese des Nastätter Autokinos statt.