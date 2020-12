Rhein-Lahn

Abgesagter Drive-in-Markt: Landrat hatte keine Wahl

Enttäuscht von den Behörden hatte sich am Mittwoch der Veranstalter des Drive-in-Weihnachtsmarktes in Fachbach, Oliver Schupp, gezeigt, weil er die – seines Erachtens – corona-konforme Budenstraße am Beach nicht wie geplant auch am kommenden Wochenende öffnen darf.