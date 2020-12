Nastätten

In Nastätten wollte man die Flinte in Sachen Märkte noch nicht allzu früh ins Korn werfen. Nun kommt doch die Absage für den Blaufärber- und den Oktobermarkt – eine Entscheidung, die nach reichlicher Überlegung gefällt wurde, wie Stadt und Gewerbeverein in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben.