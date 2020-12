Bad Ems

Im November wurden die Zugangssysteme einschließlich der Kassenautomaten in der Kurwaldbahn in Bad Ems auf den neuesten Stand gebracht. Mit diesen Maßnahmen werde eine zügigere und kundenfreundlichere Fahrgastabwicklung in den Stationen in der Römerstraße und auf der Bismarckhöhe erreicht. Zudem sind an den Kassenautomaten künftig auch bargeldlose Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte möglich.