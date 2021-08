„In unserer Freizeit machen wir halt gern mal was anderes“, bekannte Axel Scheidig, als er die drei anderen von Berlin’s 4 und sich selbst dem Bad Emser Publikum vorstellte. Wozu es hilfreich ist zu wissen, was die Mitglieder des A-cappella-Ensembles in ihrem „normalen Arbeitsalltag“ so treiben.