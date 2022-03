Es war ein beeindruckender Zug, der sich am Freitagmorgen an der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten in Bewegung setzte. Kunstvolle Plakate mit Friedenssymbolen, Fahnen, Transparente ließen keinen Zweifel daran, worum es den Kindern und jungen Menschen an diesem strahlenden Frühlingstag ging: Sie wollten aufmerksam machen auf die bittere Tragödie des Kriegs – nicht nur, aber auch in der Ukraine.