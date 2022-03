„Unser Haus in Kamerun“ hieß der erste Film, der am 9. März 1962 über die Leinwand des nagelneuen Turm-Theaters an der Adolfstraße flimmerte. Die Eröffnung des damals fünften (!) Kinos in Lahnstein ist am 9. März 2022 genau 60 Jahre her. Für viele ist das familiäre Lichtspielhaus mehr als nur ein Kino. Es ist zu einem Ort unvergesslicher Momente geworden.