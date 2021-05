50 Jahre Hotel-Restaurant Adria: Wie die Familie Bandur aus einer einstigen Spelunke einen angesehenen Dreisternebetrieb machten

Die Anfangsjahre hätten kaum herausfordernder sein können. Als Katarina und Franjo Bandur 1971 mit „vielen Hoffnungen und Träumen plus zwei Koffern“ (O-Ton Sohn Igor Bandur) nach Bad Ems kamen, stand ihnen eine ziemlich lange Durststrecke bevor. Die Kneipe in der Koblenzer Straße, die sie damals übernahmen, sei komplett heruntergewirtschaftet gewesen, erzählen sie. Seit der Eröffnung am 21. Mai 1971 mauserte sich die einstige Spelunke langsam, aber sicher zum renommierten Restaurant Adria. Zum 50. Jubiläum wirft die RLZ einen Blick auf die Erfolgsgeschichte.