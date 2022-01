49-Jährige verliert Kontrolle über Auto: B260 eine Stunde lang gesperrt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich der Unfall am Mittwochnachmittag zwischen Heidenrod-Kemel und Holzhausen ereignet. Gegen 13 Uhr war die 49-Jährige demnach mit ihrem Peugeot auf der Bundesstraße in Richtung Holzhausen unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz „Egenrother Stock“ verlor nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr dabei quer über die gesamte Fahrbahn. Dabei streifte ihr Auto ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten und kam erst in einem Graben zum Stillstand. Die Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis musste daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Dabei wurde auch der beschädigte Peugeot abgeschleppt.