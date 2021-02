2,6 Millionen Euro vom Bund: Stein-Projekt als Chance nutzen

Rund eine Viertelmillion Euro wird die Stadt Nassau beisteuern müssen, wenn sie die mehr als 2,5 Millionen vom Bund für das Freiherr-vom-Stein-Projekt bekommen möchte. Für den zehnprozentigen Eigenanteil der verschuldeten Stadt hat die Kommunalaufsicht laut Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) aber bereits Zustimmung signalisiert. „Man sieht in dem Projekt trotz des Haushaltsdefizits positive Chancen für Nassau“, sagte er kürzlich in der per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung des Hauptausschusses. Zudem hat ein anderer Geldgeber Unterstützung signalisiert.