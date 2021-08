Was der FC Bayern München besser macht als andere Fußballklubs? Eine dämlichere Frage kann man wohl kaum stellen. „Alles!“, antwortet Olaf Klee kurz und prägnant und schüttelt bei der Mutmaßung, dass rein theoretisch und unter ganz bestimmten, selbstverständlich nur in extrem seltenen Ausnahmefällen eintretenden Umständen auch die Mitgliedschaft in einem anderen Vereins-Fanclub vorstellbar sein könnte, energisch den Kopf. „Ich bin schon seit meiner Kindheit, von meinem Vater her, Bayernfan.“