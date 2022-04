Groß, gelb und weniger mysteriös, als es vielleicht aussieht: Am Westbahnhof in Bad Ems ist nun die erste Packstation technisch in Betrieb genommen worden. Der Schrank mit den integrierten Paketfächern ist vor wenigen Wochen aufgestellt worden, und zwar dort, wo früher die Glascontainer standen. Nun können Nutzer dort ihre Pakete abgeben oder abholen.