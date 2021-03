Beim Bau der neuen Kindertagesstätte in Winden liegt die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau derzeit im Rahmen der Ende September 2020 geschätzten Kosten. Demnach geht der Träger der Einrichtung davon aus, dass rund 2,4 Millionen Euro für das Projekt anfallen. „Wir liegen noch im Limit und hoffen, dass das so bleibt“, sagte Bürgermeister Uwe Bruchhäuser jüngst in einer Sitzung des Hauptausschusses per Videokonferenz. Anschließend wurden Aufträge für weitere Gewerke vergeben.