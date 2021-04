2000 Jahre alten Bauernhof gefunden: Senior entdeckt Villa Rustica aus der Römerzeit

Was ist denn bloß in den gefahren – haben sich sicher schon manche unwissende Menschen gedacht, wenn sie an dem freundlichen älteren Herren vorbeikamen, der so gern über Äcker robbt, Steine umdreht, in Baugruben buddelt oder auch im dicksten Schneetreiben auf einer Stehleiter mitten im Feld balanciert. Letzteres hat er jüngst getan, Jürgen Eigenbrod, rühriger Vorständler im Verein für Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege, wo er für Bodendenkmäler zuständig ist. Glücklich steht er nun am Rand des Feldes von Bio-Bauer Werner Beisel auf dem Ehrlich in der Peripherie der Kurstadt und zeigt auf die noch frischen, grünen Weizenpflanzen. „Da hat’s gestanden“, sagt er und strahlt. „Das Haus, ein Nebengebäude wahrscheinlich, eines Bauernhofes aus römischer Zeit.“ Villa Rustica.