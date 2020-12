Nassau

Hinter dieser Sache, so viel dürfte klar geworden sein, stehen alle. Und manche laufen sogar beeindruckend weit für sie: Knapp über zehn beziehungsweise fünf Kilometer lang war die Strecke des Benefizlaufs, der zugunsten des Projekts „Aufbau des ersten stationären Hospizes im Rhein-Lahn-Kreis“ durch den Nassauer Freiherr-vom-Stein-Park und an der Lahn entlang führte. Das Engagement der rund 150 Läufer, die trotz Corona bei der zweiten Auflage des „Nassauer Hospiz-Charity-Runs“ an den Start gingen, erfuhr bereits vor Aufnahme der sportlichen Aktivitäten seine Würdigung.