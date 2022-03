Wäsche waschen, Kaffee kochen, duschen, putzen – für sauberes Wasser muss man einfach nur den Hahn aufdrehen. Wie viel Arbeit und Geld hinter dem als so normal empfundenen „Luxus“ steckt, darüber haben die Experten der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau eine Menge zu erzählen. In den kommenden Wochen wird unsere Zeitung gemeinsam mit den Fachleuten dem Mysterium Wasser auf den Grund gehen, denn die zentrale Wasserversorgung in Bad Ems feiert 150-jähriges Jubiläum.