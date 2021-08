130 Jahre Zeugnisse tiefen Glaubens dokumentiert: Ausstellung in katholischer Kirche in Pohl erinnert an Historie der Pfarrei

Welche Institution kann das schon von sich behaupten? 130 Jahre lang haben sich katholische Christen in Pohl für ihre Kirche engagiert. Auch wenn die Gemeinde heute in einem wesentlich größeren Verbund verwaltet wird, so bleibt doch sowohl das Gotteshaus „Mariä Himmelfahrt“ als auch das kirchliche Leben eine Heimat für Glauben und Gläubige. Die Gemeinde erinnerte an den Geburtstag der Pfarrei und den Namenstag der Kirche nicht nur mit einem festlichen Gottesdienst, sondern auch mit einer einzigartigen Ausstellung in dem Gotteshaus.