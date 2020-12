Kamp-Bornhofen

Es ist eingetreten, wovor sich alle, die im Haus Marienberg, dem Seniorenzentrum in Bornhofen, leben und arbeiten, gefürchtet haben: Am Mittwochabend meldete die Pressestelle der Kreisverwaltung zunächst sechs positive Fälle. Fünf Bewohner und acht Pflegekräfte der Einrichtung sind seit Donnerstagmittag mit dem Coronavirus infiziert. Eine dieser Personen, ein 96-jähriger Bewohner, ist am Sonntagabend leider verstorben.