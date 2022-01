Die Omikron-Variante des Coronavirus hat die Betreuungseinrichtungen des Rhein-Lahn-Kreises erreicht. Bereits in der vergangenen Woche wurden die ersten positiven Fälle gemeldet. In zwei Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist es zu Ausbrüchen des Virus mit jeweils mehreren nachgewiesenen Infektionen sowohl bei Kindern als auch bei Erzieherinnen und Erziehern gekommen. Insgesamt sind mittlerweile zwölf Kindertagesstätten im Kreisgebiet betroffen.