108 Jahre alt: Gertrude Schneider aus Kamp-Bornhofen feiert Geburtstag

Seit vielen Jahren lebt die Seniorin im Alten- und Pflegeheim Haus Marienberg in Kamp-Bornhofen, wo auch dieser besondere Geburtstag gefeiert wurde. „Wenngleich Augen und Ohren nicht mehr so richtig leistungsfähig sind, so ist unsere Mitbürgerin doch geistig noch fit und kam mit Unterstützung einer Pflegekraft selbst auf die Sonnenterrasse, um die Gratulanten zu empfangen“, teilt Ortsbürgermeister Frank Kalkofen mit.

Er gratulierte im Namen der Bürgerschaft von Gemeinde, Verbandsgemeinde und Rhein-Lahn-Kreis mit Glückwünschen und allerlei Geschenken ganz herzlich zum Geburtstag.