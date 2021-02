1001 Heckeböck: Exakt so viele Einwohner hat die Internetplattform rlpdirekt nämlich aktuell in der Lahngemeinde gezählt. Das sind immerhin fünf Nieverner mehr als im Januar des vergangenen Jahres. Dabei haben die weiblichen Exemplare mit 514 an der Zahl die Nase leicht vorn.