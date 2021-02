1000 neue Likes und „Shitstorm“ für FDP-Wieseler: Hat Politiker Follower gekauft oder wurde er hereingelegt?

Ordentlich die Werbetrommel gerührt hat da wohl FDP-Stadtratsmitglied und Bundestagskandidat Markus „Bodo“ Wieseler in Bad Ems – oder? 2093 Likes auf seiner offiziellen Facebook-Seite, 1000 neue Follower auf seinem Instagram-Account – nicht schlecht, Herr Specht. Das dachte zumindest auch Wieselers Stadtratskollege der Grünenfraktion, Rüdiger Glodek, und gratulierte ihm für den beachtlichen Erfolg, der sich quasi über Nacht eingestellt hatte. Das aber machte andere Facebook-Nutzer aufmerksam, die den rasanten Anstieg der gereckten Daumen sehr kritisch hinterfragten und eine Flut von Kommentaren ins Netz stellten. Der Vorwurf: Der Freie Demokrat, der für den Bundestag kandidiert, habe diese Likes und Follower (allesamt wohl aus dem Ausland) gekauft. Was ist dran an dem Vorwurf?