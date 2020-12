VG Loreley

Eindeutig, mit klarem Vorsprung hat Mike Weiland (SPD) am 15. März die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Loreley gewonnen und damit Amtsinhaber Werner Groß (CDU) von der Spitze verdrängt. Am 3. Juli hat Mike Weiland das Amt angetreten. Ziemlich genau 100 Tage ist das jetzt her. Seitdem geht der 42-Jährige mit viel Elan und Einsatz ans Werk, um die Verwaltung, VG und die gesamte Loreley-Region nach vorn zu bringen. Warum er trotz 16-Stunden-Tagen bisher nichts bereut und weiterhin viel Freude an seiner Arbeit hat, erzählt Mike Weiland in einem ersten Bilanzgespräch mit unserer Zeitung.