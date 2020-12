Lahnstein

Ein Waisenhaus, von dem nur der Rohbau steht, kein Geld mehr für den Weiterbau und die Ausstattung und eine ratlose, ja fast schon verzweifelte Ordensfrau. So war die Situation, als Ulrike und Wolfgang Baum im Januar 2010 bei ihrer dritten Reise ins afrikanische Burkina Faso Schwester Edith in Fada N' Gourma besuchten. „Schwester Edith fragte uns, ob wir eine Idee hätten“, erinnern sich die beiden Lahnsteiner und überlegten, was sie tun könnten, um zu helfen. Sie gründeten den Verein „Sterntaler“, der seit nun zehn Jahren besteht und nicht nur half, das Waisenhaus fertigzubauen, sondern inzwischen nur durch Spenden vieles bewegt hat in Burkina Faso.