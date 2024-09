Plus Boppard Zwiebelmarkt Boppard lockt mit 130 Ständen: Rheinallee und Marktplatz werden zur Flaniermeile i Rund 130 Stände locken mit einer vielfältigen Auswahl an Waren. Welche Neuheiten werden wohl in diesem Jahr vorgestellt? Foto: Suzanne Breitbach Der Bopparder Zwiebelmarkt hat Tradition seit dem späten Mittelalter. Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche findet er wieder statt und verspricht Besuchern aus nah und fern ein besonderes Markterlebnis. Die Stadt Boppard informiert in einer Pressemitteilung und lädt dazu ein, den Markt zu besuchen, der diesmal am 11. und 12. September lockt. Lesezeit: 1 Minute

An diesen beiden Tagen, immer am zweiten Mittwoch und Donnerstag im September, verwandeln sich die Rheinallee und der Marktplatz von 8 bis 18 Uhr in eine lebendige Flaniermeile, die ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet. Während des Zwiebelmarktes sind die Rheinallee und der Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Der Zwiebelmarkt präsentiert rund 130 ...