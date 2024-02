Plus Sohren/Woppenroth Zwei Unfälle am Montagmittag – Fahrradfahrerin schwer am Kopf verletzt Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Montagmittag auf Hunsrücker Straßen. In Sohren verletzte sich eine 64 Jahre alte Frau schwer. Und bei einem erneuten Frontalzusammenstoß an der Woppenrother Kreuzung wurden zwei Personen leicht verletzt.

Schwer am Kopf verletzte sich eine 64 Jahre alte Frau, als sie am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in der Michael-Felke-Straße in Sohren mit ihrem Fahrrad gegen eine sich plötzlich öffnende Tür eines Kleintransporters prallte. Der Fahrer habe die sich von hinten nähernde Radfahrerin offenbar übersehen, heißt es im Polizeibericht. Die Frau ...