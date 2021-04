In der Kreisstadt gibt’s bald wieder etwas „auf die Waffel“ – und zwar Eiskugeln. Nach dem Abschied der jahrzehntelang in Simmern aktiven Familie Rizzardini vor mehr als zwei Jahren herrschte in Sachen Eiscafé am Kandelaber Leerstand. Nun füllt sich der Raum: Am Dienstag, 18. Mai, eröffnet an dieser Stelle das Eiscafé Venezia seine Pforten.