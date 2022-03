Lautzenhausen

Zwei Festnahmen am Flughafen Hahn: Nach Kontrollen wieder auf freiem Fuß

Bereits am vergangenen Freitag hat die Bundespolizei zwei Personen anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn festgenommen. Dies hat die Polizei nun in einer Pressemitteilung erklärt.