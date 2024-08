Plus Oberwesel Zwei Arztpraxen in Oberwesel arbeiten nun zusammen: Mehr Zeit für Patienten durch schlankere Verwaltung Von Andreas Nitsch i Arbeiten künftig noch enger zusammen (von links): Andreea Badescu, Sabine Görge, Swetlana Larionow, Axel Strähnz, Michaele und Detlev Waldenburger. Es fehlt Ulrich Schmidtmeier. Foto: Detlev Waldenburger Seit Anfang Juli bereits arbeiten die beiden alteingesessenen Oberweseler Arztpraxen Waldenburger und Strähnz zusammen. „Wir können durch diesen Schritt unsere Verwaltung etwas verschlanken und uns deshalb mehr um unsere Patientinnen und Patienten kümmern“, erklärt Michele Waldenburger diesen Schritt. Lesezeit: 2 Minuten

Kollege Axel Strähnz ergänzt: „Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum wird nicht einfacher. Daher sind wir dankbar für diese Erleichterung in der täglichen Arbeit.“ Die beiden Standorte in der Unter- und in der Rathausstraße bleiben erhalten, allerdings agieren beide Praxen nun als eine gemeinsame. Notfallvertretung enger abstimmen Die bisher schon bestehenden Notfall- ...