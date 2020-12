Laufersweiler

Im Vorbeigehen fällt er gar nicht so sehr auf, der kleine Garten von Heike Dani. Beim genaueren Hinsehen aber entpuppt er sich als wahres Paradies. Und bei noch genauerem Hinsehen fallen auch die kleinen Sträußchen auf, die die Laufersweilerin an ihrem Gartenzaun befestigt hat. „Kostenlose Blumengrüße zum Mitnehmen“ steht auf einem Schieferherz, und diese Grüße sind in der Tat heiß begehrt.