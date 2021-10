„Zukunftsorientierte Handlungsweise“: CDU im Rhein-Hunsrück-Kreis fordert Resolution zum Flughafen Hahn

In der nächsten Sitzung am Montag, 25. Oktober, möchten die Christdemokraten im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises die Tagesordnung um einen weiteren Punkt erweitern.

Bereits einen Tag nach Bekanntgabe des Insolvenzantrages hatte die Erste Kreisabgeordnete, Rita Lanius-Heck (CDU), in einem Statement bekannt gegeben, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis „alles in seiner Macht stehende“ tun werde, damit der Flughafen Hahn weiter zukunftsfähig bleibt (wir berichteten). Der Hahn sichere im Kreis und in den angrenzenden Regionen mehrere Tausend Arbeitsplätze. „Keiner davon darf verloren gehen!“, appellierte sie. Kurz vor der Kreistagssitzung am Montag, 25. Oktober, hat die CDU-Kreistagsfraktion nun einen Antrag gestellt, die Tagesordnung um einen weiteren Punkt zu erweitern: einer Resolution zur aktuellen Situation am Flughafen Hahn.

In einem Schreiben erklärt Wolfgang Wagner, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag am Freitag, dass „wir in dieser schwierigen Lage am Montag zwingend über die Zukunft des Hahns reden müssen“. Dafür verzichte man „bewusst auf jedwede Parteipolitik“. „Ich denke, die Bevölkerung möchte eine Mut machende und zukunftsorientierte Herangehensweise“, sagt Wagner.

Der größte Wirtschafts- und Konversionsstandort in der Region sei in eine problematische Schieflage geraten. Deshalb biete der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises „in der Verantwortung für die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche sowie ökologische Entwicklung einen konsensualen Dialog mit allen betroffenen Akteuren an, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens auf eine nachhaltige und regional verortete Basis zu stellen“.

Hierbei sind laut CDU-Kreistagsfraktion folgende Aspekte wichtig: