Boppard

Der Logistikdienstleister Ehrhardt und Partner (EPG) mit Hauptsitz in Boppard-Buchholz will auf seinem Gelände eine eigene Betriebs-Kita mit einem mehrsprachigen Konzept bauen (wir berichteten). Was das Unternehmen zu diesem Projekt bewegt, erklärt Geschäftsführer Marco Ehrhardt im Gespräch mit unserer Zeitung.