Boppard

Der Bahnübergang Peternach in den Bopparder Hamm ist für die Winzer eine wichtige Zufahrt in die Weinberge. Wie Bürgermeister Walter Bersch den Stadtrat informierte, plant die Bahn, den Übergang bis zum Jahr 2025 zu modernisieren. „Die Bahn plant, die Schrankenanlage am Bahnübergang beizubehalten, aber auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen“, sagte Bersch. Die Kosten für die Arbeiten am Bahnübergang werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.