Plus Rhein-Hunsrück

Zuckerrübenanbau im Hunsrück erlebt einen wahren Boom: Beleuchtete Ungetüme nachts auf den Feldern zu sehen

i Mehrere riesige Maschinen wie dieser hier, die bei Mutterschied im Einsatz war, sind in jüngster Vergangenheit im Hunsrück zu beobachten gewesen – auch in der Nacht, dann hell erleuchtet. Der Zuckerrübenanbau erlebt im Hunsrück – auch bedingt durch den Klimawandel – derzeit einen Boom. Foto: Werner Dupuis

So mancher Autofahrer, der in den vergangenen Wochen über den Hunsrück gefahren ist, wird sich womöglich über das eine oder andere hell erleuchtete Ungetüm auf einem Acker gewundert haben. Die Erklärung dafür ist ganz einfach: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es sich um eine Rübenernte- und Rübenverlademaschine gehandelt haben.