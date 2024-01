Zu Neujahr ab ins Naturfreibad Simmern: Trotz milder Temperaturen kostet es viel Überwindung

Langsam nähert sich die Teilnehmerzahl wieder den Größenordnungen vor der Corona-Pause: 63 Teilnehmer kamen auf Einladung der DLRG Ortsgruppe Simmern zur nunmehr 30. Auflage des Neujahrsschwimmens in das Simmerner Naturfreibad. Foto: Philipp Lauer

63 Teilnehmer haben am Montag das neue Jahr mit einem Bad im 7,5 Grad kalten Wasser des Simmerner Naturfreibades begonnen. Bereits zum 30. Mal hatte die DLRG-Ortsgruppe Simmern zum Neujahrsschwimmen eingeladen. Bei 9,5 Grad Außentemperatur war es vergleichsweise mild. Dennoch kostete es die Teilnehmer im Alter von drei bis 67 Jahren sichtlich einiges an Überwindung, die Stufen der Leiter ins Wasser herabzusteigen und unter der Aufsicht der DLRG-Rettungsschwimmer loszuschwimmen. Was man häufiger hörte: Wenn man erst einmal wieder aus dem Wasser draußen ist, wird es warm.

Ein weiterer Bericht folgt.