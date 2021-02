Zu Fuß übern Rhein ans andere Ufer: Der letzte Eisgang ereignete sich 1963

Alle, die angesichts des Klimawandels an der Existenz des Winters zweifelten, werden in diesen Tagen eines besseren belehrt. Zweistellige Nachttemperaturen im Minusbereich und beißender Dauerfrost den ganzen Tag über zeigen: Der Winter hat uns fest im Griff. Die Wetterexperten sehen noch keinen Frühlingsanfang am Horizont. Lange Kälteperioden waren in unseren Breiten in der Vergangenheit jedoch kein außergewöhnliches Wetterphänomen. Immer wieder fror dabei der Rhein ganz oder teilweise zu. Man sprach dann vom Eisgang.