Boppard

Zu einem Wohnungsbrand ist die Feuerwehr Boppard am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr in die Marienberger Straße alarmiert worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte man starken Feuerschein und dunklen Qualm am Fenster der betroffenen Wohnung feststellen. Qualm drang bereits nach außen.