Rhein-Hunsrück Zeynep fegt kräftiger übers Land als Ylenia: Mehr Bäume gefallen im Rhein-Hunsrück-Kreis Ylenia verlief im Rhein-Hunsrück-Kreis vergleichsweise ruhig. Der am Freitagnachmittag einsetzende zweite Sturm Zeynep packte aber offenbar kräftiger zu. Gegen Freitagabend erklärten die Polizeiinspektionen in Simmern und Boppard, dass wesentlich mehr Bäume umgestürzt seien und Straßen blockiert hätten.

In Simmern berichtete ein Polizeisprecher davon, dass diesmal auch kräftigere Bäume dem Sturm zum Opfer gefallen seien. Fahrbahnen mussten frei geräumt werden, wie bei Horn. Bäume seien vor allem in den höher gelegenen Gebieten umgestürzt, berichtete der Polizeisprecher aus Boppard. Die Straßenmeistereien waren am Freitagnachmittag im Dauereinsatz. Unfälle oder Verletzte waren aber glücklicherweise bis zum frühen Abend nicht zu beklagen.